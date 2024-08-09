В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя
Киев • УНН
После технического сбоя утром в Киеве полностью восстановлена работа валидаторов в наземном общественном транспорте. Во время сбоя оплату можно было осуществить через приложение 'Киев Цифровой', а контролеры не штрафовали пассажиров.
В Киеве полностью восстановлена работа валидаторов в наземном общественном транспорте, после технического сбоя утром, сообщили в пятницу в КГГА, пишет УНН.
Работу валидаторов в наземном общественном транспорте полностью восстановили
Ранее
Утром сообщалось, что в Киеве по техническим причинам валидаторы в наземном общественном транспорте временно не работают. Оплатить проезд можно было через приложение "Киев Цифровой", а контролеры не штрафовали пассажиров во время восстановительных работ.