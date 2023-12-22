В Киеве восстановили водоснабжение и частично открыли движение после аварии на водопроводе
Киев • УНН
В Киеве восстановили водоснабжение на улице Деревлянской и частично открыли движение транспорта после аварии на водопроводе.
В Киеве после аварии на водопроводе восстановили водоснабжение и частично открыли движение на пострадавшей улице, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
На улице Деревлянской восстановлено водоснабжение, открыта одна полоса дорожного движения
Напомним,
21 декабря из-за повреждения водопровода в Шевченковском районе Киева по улице Деревлянской от Белорусской до Гарета Джонса было перекрыто движение транспорта. Также по некоторым адресам по улице Деревлянская отсутствовало водоснабжение.
В Киеве восстановили водоснабжение и частично открыли движение после аварии на водопроводе
В Киеве восстановили водоснабжение на улице Деревлянской и частично открыли движение транспорта после аварии на водопроводе.
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