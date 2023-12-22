В Киеве восстановили водоснабжение и частично открыли движение после аварии на водопроводе

В Киеве после аварии на водопроводе восстановили водоснабжение и частично открыли движение на пострадавшей улице, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

На улице Деревлянской восстановлено водоснабжение, открыта одна полоса дорожного движения - сообщили в КГГА в Telegram.

Напомним,

21 декабря из-за повреждения водопровода в Шевченковском районе Киева по улице Деревлянской от Белорусской до Гарета Джонса было перекрыто движение транспорта. Также по некоторым адресам по улице Деревлянская отсутствовало водоснабжение.