В Киеве ветер срывает крыши и валит деревья: патрульные дали несколько советов
Киев • УНН
В столице на сегодня спрогнозировали порывы ветра до 20 м/с, что уже привело к падению деревьев и повреждениям крыш. Патрульная полиция предоставила рекомендации киевлянам по безопасности во время непогоды.
В Киеве сильный ветер, предупредили в патрульной полиции столицы, обнародовав несколько советов. В сети публикуют кадры последствий непогоды, пишет УНН.
Детали
«По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать до 20 м/с», - сообщили патрульные в соцсетях.
В сети публикуют фото и видео, как в Киеве из-за сильного ветра срывает крыши и валит деревья.
В частности, по данным патрульной полиции Киева, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских движение транспорта перекрыто. На месте работают соответствующие службы.
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Жителей города призвали во время ухудшения погодных условий:
- не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
- не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
- плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.