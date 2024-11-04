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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
13:52 • 101302 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве ветер срывает крыши и валит деревья: патрульные дали несколько советов

В Киеве ветер срывает крыши и валит деревья: патрульные дали несколько советов

Киев  •  УНН

08:29 • 1031 просмотра

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В столице на сегодня спрогнозировали порывы ветра до 20 м/с, что уже привело к падению деревьев и повреждениям крыш. Патрульная полиция предоставила рекомендации киевлянам по безопасности во время непогоды.

В Киеве сильный ветер, предупредили в патрульной полиции столицы, обнародовав несколько советов. В сети публикуют кадры последствий непогоды, пишет УНН.

Детали

«По данным Укргидрометцентра, сегодня в Киеве в течение дня порывы ветра будут достигать до 20 м/с», - сообщили патрульные в соцсетях.

В сети публикуют фото и видео, как в Киеве из-за сильного ветра срывает крыши и валит деревья.

В частности, по данным патрульной полиции Киева, из-за падения дерева на проезжую часть на улице Семьи Идзиковских движение транспорта перекрыто. На месте работают соответствующие службы.

Первый снег в этом сезоне: где в Украине уже началась зима4 ноября 2024, 06:38 • 9507 просмотров

Жителей города призвали во время ухудшения погодных условий:

  • не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
  • держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению; 
  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей; 
  • плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах; 
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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