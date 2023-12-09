В Киеве снесли памятник офицеру большевиков Щорсу

В столице сегодня снесли памятник большевистскому предводителю Николаю Щорсу. Над демонтажем коммунальщики работали в течение 6 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Демонтаж памятника Николаю Щорсу завершился. Специалисты КП "Киевблагоустройство" работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов. Демонтаж происходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение по центральным улицам города - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что из-за работ пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко.

Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им.

Дополнение

По данным КГГА, уже в столице снесли более 60 памятников, связанных с историей и культурой россии и ссср. Сейчас в городе работают над объектами, с которых правительство сняло охранный статус. Так, недавно в столице демонтировали памятник Александру Пушкину.