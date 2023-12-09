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В Киеве снесли памятник офицеру большевиков Щорсу

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 13:03  •  14771 просмотра

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В Киеве после 6-часовых усилий коммунальщиков был демонтирован памятник Николаю Щорсу, который будет размещен на территории музея Антонова.

В столице сегодня снесли памятник большевистскому предводителю Николаю Щорсу. Над демонтажем коммунальщики работали в течение 6 часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА. 

Демонтаж памятника Николаю Щорсу завершился.  Специалисты КП "Киевблагоустройство" работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.  Демонтаж происходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение по центральным улицам города

- говорится в сообщении КГГА. 

Отмечается, что из-за работ пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко. 

Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им.

Дополнение

По данным КГГА, уже в столице снесли более 60 памятников, связанных с историей и культурой россии и ссср. Сейчас в городе работают над объектами, с которых правительство сняло охранный статус. Так, недавно в столице демонтировали памятник Александру Пушкину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У Києві знесли пам'ятник офіцеру більшовиків Щорсу
Monument to Bolshevik officer Shchors demolished in Kyiv
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