Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
  •  7199 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
  •  22709 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
  •  35103 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
  •  72245 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
  •  108817 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
  •  128855 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  170442 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  162368 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  162055 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  287406 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  153554 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  62360 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152643 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  141939 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135622 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-kieve-s-visotki-vipal-i-pogib-18-letnii-paren-otkrito-proizvodstvo

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 16:10  •  35103 просмотра

Read in English

18-летний парень погиб после падения со здания в Шевченковском районе Киева. Полиция открыла производство по подозрению в самоубийстве.

В Шевченковском районе столицы с высотки выпал и погиб 18-летний парень. Производство открыто по ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство". Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

На вопрос, действительно ли в Шевченковском районе с высотки выпал и погиб парень, Зубрева ответила: "Да. (Парню - ред.) 18 лет".

По ее словам, производство открыто с пометкой о самоубийстве. 

"Ч.1 ст. 115 УКУ с квалификацией самоубийство", - добавила Зубрева.

Дополнение

2 ноября в  полиции Киева сообщали, что в Шевченковском районе Киева было  найдено тело мужчины 2002 года рождения. Предварительно установлено, что он выпал из окна 5-го этажа дома, в котором проживал.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
У Києві з висотки випав та загинув 18-річний хлопець, відкрито провадження 
An 18-year-old boy fell from a high-rise building in Kyiv and died, proceedings have been opened
Новости по теме

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

18-летний парень погиб после падения со здания в Шевченковском районе Киева. Полиция открыла производство по подозрению в самоубийстве.

Криминал и ЧП •   •  35103 просмотра
Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Оккупанты хотят платить украинцам на оккупированных территориях, чтобы их дети учились в пропагандистских школах

Российские оккупанты планируют платить украинским родителям на оккупированных территориях, если их дети посещают школы с пропагандистским образованием, что имеет целью их паспортизацию и индоктринацию. Федоров сообщает, что размер выплаты составляет 15 тысяч гривен в год, но при условии наличия российского гражданства и посещения школы.

Война •   •  16254 просмотра
Оккупанты хотят платить украинцам на оккупированных территориях, чтобы их дети учились в пропагандистских школах

Взрывы в Херсоне: в связи с российскими атаками рекомендована пройти в укрытия

В Херсоне прогремели мощные взрывы, что заставило местные власти призвать жителей искать безопасность.

Война •   •  17234 просмотра
Взрывы в Херсоне: в связи с российскими атаками рекомендована пройти в укрытия

Кулеба и Боррель обсудили шаги для решения декабрьского саммита ЕС о начале переговоров о вступлении, работа продолжается

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили шаги для превращения рекомендации Еврокомиссии в решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это происходит на фоне беспокойства относительно угрозы Венгрии заблокировать помощь ЕС и заявку Украины на вступление в ЕС

Политика •   •  15127 просмотра
Кулеба и Боррель обсудили шаги для решения декабрьского саммита ЕС о начале переговоров о вступлении, работа продолжается

Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров объявил, что в скором времени в Украине запустят приложение "Мрия", направленное на обеспечение общего доступа к образованию.

Общество •   •  14001 просмотра
Вскоре в Украине запустят образовательное приложение "Мрия" - Минцифры

В Одесской области 276 городов и сел без света: что говорит ДТЭК

Энергетики восстановили электроснабжение 47 населенных пунктов, но 276 населенных пунктов остаются обесточенными.

Криминал и ЧП •   •  12944 просмотра
В Одесской области 276 городов и сел без света: что говорит ДТЭК

Кулеба заявил, что нужно решить вопрос иммунитетов путина, мишустина и лаврова

Дмитрий Кулеба отметил необходимость решения вопроса иммунитетов так называемой "тройки": владимира путина, его Премьер-министра и министра иностранных дел. Такое заявление он сделал во время своего выступления в Европейском парламенте в Брюсселе.

Война •   •  22619 просмотра
Кулеба заявил, что нужно решить вопрос иммунитетов путина, мишустина и лаврова

После шторма, на одном из пляжей оккупированного Севастополя, обнаружена морская мина

В оккупированном Севастополе, на побережье пляжа обнаружена морская мина, которую российские взрывотехники впоследствии признали безопасной. Шторм также привел к масштабным затоплениям, эвакуации и перебоям в работе коммунальных служб.

Война •   •  18763 просмотра
После шторма, на одном из пляжей оккупированного Севастополя, обнаружена морская мина

"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины приобрел 830 беспилотников-камикадзе для борьбы с российскими войсками, в частности, с вражескими танками и техникой. Эти беспилотники вооружены украинскими боеприпасами и уже использовались ранее для подобных операций.

Война •   •  18413 просмотра
"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов

Финляндия объявила о закрытии сухопутной границы с Россией до 13 декабря

Финляндия закрывает свою сухопутную границу с россией для искателей убежища до 13 декабря, позволяя подавать заявления только в аэропортах и морских портах, ссылаясь на беспокойство по поводу "гибридной деятельности" россии. Закрытие границы, которое начнется в четверг, может быть продлено, если это будет необходимо в интересах национальной безопасности.

Политика •   •  17663 просмотра
Финляндия объявила о закрытии сухопутной границы с Россией до 13 декабря