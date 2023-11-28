В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

В Шевченковском районе столицы с высотки выпал и погиб 18-летний парень. Производство открыто по ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство". Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.

На вопрос, действительно ли в Шевченковском районе с высотки выпал и погиб парень, Зубрева ответила: "Да. (Парню - ред.) 18 лет".

По ее словам, производство открыто с пометкой о самоубийстве.

"Ч.1 ст. 115 УКУ с квалификацией самоубийство", - добавила Зубрева.

Дополнение

2 ноября в полиции Киева сообщали, что в Шевченковском районе Киева было найдено тело мужчины 2002 года рождения. Предварительно установлено, что он выпал из окна 5-го этажа дома, в котором проживал.