В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
Киев • УНН
18-летний парень погиб после падения со здания в Шевченковском районе Киева. Полиция открыла производство по подозрению в самоубийстве.
В Шевченковском районе столицы с высотки выпал и погиб 18-летний парень. Производство открыто по ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство". Об этом журналисту УНН сообщила старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анна Зубрева.
На вопрос, действительно ли в Шевченковском районе с высотки выпал и погиб парень, Зубрева ответила: "Да. (Парню - ред.) 18 лет".
По ее словам, производство открыто с пометкой о самоубийстве.
"Ч.1 ст. 115 УКУ с квалификацией самоубийство", - добавила Зубрева.
Дополнение
2 ноября в полиции Киева сообщали, что в Шевченковском районе Киева было найдено тело мужчины 2002 года рождения. Предварительно установлено, что он выпал из окна 5-го этажа дома, в котором проживал.
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
18-летний парень погиб после падения со здания в Шевченковском районе Киева. Полиция открыла производство по подозрению в самоубийстве.
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