В Киеве ремонт моста Метро не повлияет на работу подземки - КГГА

В столице запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, которого процитировала пресс-служба КГГА, пишет УНН.

В сети распространяется очередная волна лжи, которую медиа распространяют, не разобравшись. На сегодня разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ. Подчеркиваю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. "Красная" ветка метро будет работать в штатном режиме - подчеркнул Кандибор.

Ранее

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко сообщил, что мост Метро в Киеве, соединяющий левый и правый берега Днепра находится в аварийном состоянии.

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений