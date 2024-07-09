В Киеве проверяют информацию о возможном отравлении воды после вражеского обстрела - полиция
Киев • УНН
Полиция Киева проверяет сообщения о возможном отравлении питьевой воды на месте вражеского обстрела, но пока никаких жалоб не поступало.
В Киеве полицейские проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Детали
"Полицейские Киева проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела. Указанную информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей", - сообщили в полиции в Telegram.
Отмечается, что по указанному факту проводится проверка.
"В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских относительно возможного отравления водой не поступало", - указали в полиции.
Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей8 июля 2024, 18:33 • 52253 просмотра