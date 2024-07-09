В Киеве проверяют информацию о возможном отравлении воды после вражеского обстрела - полиция

В Киеве полицейские проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

"Полицейские Киева проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеского обстрела. Указанную информацию полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей", - сообщили в полиции в Telegram.

Отмечается, что по указанному факту проводится проверка.

"В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских относительно возможного отравления водой не поступало", - указали в полиции.

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