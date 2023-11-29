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В Киеве произошел масштабный пожар: спасатели тушили огонь около 5 часов

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 07:52  •  18206 просмотра

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Крупный пожар охватил двухэтажное эвакуированное здание в Шевченковском районе Киева, пожарным понадобилось около 5 часов, чтобы потушить пламя на площади 500 кв.м. О пострадавших не сообщается.

У Шевченковском районе Киева в среду, 29 ноября, произошел масштабный пожар в отселенном здании. Чтобы потушить огонь на площади 500 квадратных метров спасателям понадобилось около 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 29 ноября в 01:11 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на переулке Аллы Горской.

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Как оказалось, возгорание произошло в двухэтажном отселенном здании. В 06:10 пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. К счастью, никто не пострадал. Причину и обстоятельства возникновения будут устанавливать правоохранители.

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Напомним

В ночь на 15 ноября в Шевченковском районе столицы произошел пожар в общежитии. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. Огонь потушили в одной из комнат

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Ольга Разгон

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