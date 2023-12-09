В Киеве покажут современный балет "Д.И.М." о вынужденной миграции (фото, трейлер)
Киев • УНН
В Киеве ожидается премьера спектакля от INSHA DANCE COMPANY о несокрушимых украинцах.
В столице покажут новый проникновенный танцевальный спектакль от INSHA DANCE COMPANY о несокрушимых украинцах. В спектакле будет звучать живая музыка от струнного квинтета, сообщает УНН.
"Дорога домой начинается в тот момент, когда мы с него уезжаем..."
30 января 2024 года на сцене Международного Центра Культуры и Искусств (МЦКИ, бывший Октябрьский дворец) состоится премьера современного балета "Д.И.М." от театра INSHA Dance Company.
Детали
Современный балет в двух действиях "Д.И.М." на музыку Виктора Рекало в исполнении артистов Insha Dance Company - это работа, созданная танцовщиком, хореографом, суперфиналистом шоу "Танцуют все. 8 сезон", артистом балета Ильей Мирошниченко, а также Екатериной Кузнецовой и исключительно украинскими художниками при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Стабилизационного фонда культуры от Goethe-Institut.
Спектакль использует материал и европейский опыт творческих резиденций, которые дали возможность для масштабирования идеи до полноценного большого спектакля. Проект "Д.И.М." вырос из спектакля "М.H.O.T.F., или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализован в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия).
"Д.И.М." фокусируется на телесной рефлексии о доме, его физическом и духовном значении, которое он имеет для людей, вынужденных покинуть свою землю. А масштабная декорация позволяет как можно предметнее постичь весь символизм, которым насыщено действие на сцене.
"Это история о дороге. О тех, кто вынужденно оказался в одном вагоне эвакуационного поезда и, приняв новые правила жизни, остался непокоренным. Это посвящение каждому из нас, каждому, кто пережил боль потери и тому, что было потеряно. Дом - это процесс, путь, а значит мы все на пути домой... И пока стук железной дороги неустанно сопровождает это путешествие, позвольте им поделиться своими историями", - комментируют создатели современного балета "Д.И.М".
Спектакль создан людьми, которые лично пережили эвакуацию из родных домов в военное время и решили воплотить собственный опыт на сцене так, как умеют это лучше всего - танцем.
Композитор и виолончелист Виктор Рекало на грани академичности и урбанизма создал эксклюзивное музыкальное произведение для струнного квинтета в спектакле. Музыка будет играть вживую.
Поэтому у зрителей есть возможность открыть для себя новые стороны современного театрального искусства, где все понятно без слов.
Дополнение
Хореограф-постановщик - Илья Мирошниченко
Композитор - Виктор Рекало
Художник- сценограф - Богдан Полищук
Художник по костюмам - Богдан Полищук
Художница по освещению - Светлана Змеева
Ассистентка хореографа-постановщика - Екатерина Кузнецова
Справка
Insha Dance Company начала свое существование в 2019 году (Киев, Украина) как молодой творческий дуэт двух украинских танцовщиков - Ильи Мирошниченко и Екатерины Кузнецовой. В 2022 году дуэт трансформировался в Insha Dance Company, целью которой является развитие и популяризация танцевального театра в Украине через призму европейского опыта. Глобально целью является создание условий для возвращения профессиональных танцовщиков из-за рубежа на украинскую сцену и создание конкурентоспособного центра для развития и работы украинских танцовщиков и хореографов дома.
Сейчас репертуар Insha Dance Company состоит из четырех различных по форме хореографических спектаклей: "Дерево не может убежать" (2018), "1984. ІНША" (2020), "СТЕНА" (2021, проект реализован при поддержке Украинского Культурного Фонда, партнер - "Киев-Модерн Балет"), "М.H.O.T.F. , или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализован в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия).
Купить билет можно по ссылке здесь.
В Киеве покажут современный балет "Д.И.М." о вынужденной миграции (фото, трейлер)
В Киеве ожидается премьера спектакля от INSHA DANCE COMPANY о несокрушимых украинцах.
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