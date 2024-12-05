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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве под поезд электрички бросился человек, в расписании движения изменения

Киев  •  УНН

 • 2543 просмотра

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На железнодорожных путях в Киеве произошло чрезвычайное происшествие - человек бросился под электропоезд маршрута Дарница-Вокзальная. Из-за следственных действий отменен ближайший рейс из Дарницы, следующий рейс из Святошина будет курсировать по расписанию.

В столице, сегодня, 5 декабря, под электропоезд, курсировавший из Дарницы в сторону Вокзальной, бросился человек,  ближайший рейс из Дарницы отменили, сообщили в Kyiv city express в Telegram, передает УНН.

Электропоезд 7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса

- говорится в сообщении.

Позже в Kyiv city express добавили, что ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен - следственные действия займут время.

Далее рейс в 08:39 из Святошина через Сырец и Почайну поедет по расписанию резервным составом.

Киев может быть без праздничной елки на День Святого Николая4 дек. 2024, 12:35 • 16603 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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