В Киеве под поезд электрички бросился человек, в расписании движения изменения
Киев • УНН
На железнодорожных путях в Киеве произошло чрезвычайное происшествие - человек бросился под электропоезд маршрута Дарница-Вокзальная. Из-за следственных действий отменен ближайший рейс из Дарницы, следующий рейс из Святошина будет курсировать по расписанию.
В столице, сегодня, 5 декабря, под электропоезд, курсировавший из Дарницы в сторону Вокзальной, бросился человек, ближайший рейс из Дарницы отменили, сообщили в Kyiv city express в Telegram, передает УНН.
Электропоезд 7307 из Дарницы в направлении Вокзальной остановился в ожидании следственных действий: под поезд бросился человек. Задержка будет существенной и повлияет на график оборотного рейса
Позже в Kyiv city express добавили, что ближайший рейс из Дарницы через Выдубичи, Вокзальную и Борщаговку будет отменен - следственные действия займут время.
Далее рейс в 08:39 из Святошина через Сырец и Почайну поедет по расписанию резервным составом.
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