Киев может быть без праздничной елки на День Святого Николая
Киев • УНН
Монтаж новогодней елки на Софиевской площади в Киеве может затянуться. Рабочие успели возвести лишь треть 15-метрового искусственного дерева, которое украсят голубыми гирляндами.
Рабочие, работающие над установкой главной елки страны, сказали, что могут не успеть все сделать ко Дню Святого Николая, пишет УНН с ссылкой на Информатор Киев.
детали
Традиционно главную новогоднюю елку Украины расположат на Софиевской площади в Киеве. Над монтажом новогодней красавицы начали работать до десяти рабочих, используя две машины-подъемники с пневматическими "люльками".
Примерно треть дерева готова. Уже свели стойку к которой крепят "позвонок" — искусственные ветки. Также, уже установили рождественскую звезду на верхушке дерева. однако рабочие говорят, что могут не успеть до праздника Святого Николая.
На самом деле, в планах — хоть что-то установить до 6 декабря. Само дерево будем складывать до пятницы, а тогда уже другие коллеги будут украшать дерево, будут заниматься игрушками и гирляндами. А тогда уже будут делать здесь фотозону и установят палатки с сувенирной продукцией
Напомним
В Киеве начали монтаж главной новогодней елки Украины высотой 15 метров. Белое искусственное дерево украсят голубыми гирляндами и серебристыми игрушками, открытие запланировано на День святого Николая.