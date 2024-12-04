Киев может быть без праздничной елки на День Святого Николая

Рабочие, работающие над установкой главной елки страны, сказали, что могут не успеть все сделать ко Дню Святого Николая, пишет УНН с ссылкой на Информатор Киев.

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Традиционно главную новогоднюю елку Украины расположат на Софиевской площади в Киеве. Над монтажом новогодней красавицы начали работать до десяти рабочих, используя две машины-подъемники с пневматическими "люльками".

Примерно треть дерева готова. Уже свели стойку к которой крепят "позвонок" — искусственные ветки. Также, уже установили рождественскую звезду на верхушке дерева. однако рабочие говорят, что могут не успеть до праздника Святого Николая.

На самом деле, в планах — хоть что-то установить до 6 декабря. Само дерево будем складывать до пятницы, а тогда уже другие коллеги будут украшать дерево, будут заниматься игрушками и гирляндами. А тогда уже будут делать здесь фотозону и установят палатки с сувенирной продукцией