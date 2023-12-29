В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки
Киев • УНН
Улицы Киева перекрыты из-за ликвидации последствий ракетного обстрела; в результате обстрела погиб 1 человек, 21 ранен, коммунальное хозяйство не пострадало.
В Киеве для ликвидации последствий ракетной атаки рф на столицу перекрыт ряд улиц в Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Деснянском районах, сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в КГВА, из-за ликвидации последствий ракетной атаки на город, а также обеспечением охраны мест чрезвычайных событий, движение транспорта в столице перекрыто.
В частности движение перекрыли:
перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глыбочицкой;
ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону улицы Квартальной. Транспортным средствам рекомендуется осуществлять разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. Скляренко.
В военной администрации призвали учитывать информацию при планировании поездок по городу.
Напомним,
По уточненной информации из-за ракетной атаки армии рф на Киев погиб один человек, еще 21 - получил ранения.
Ракетная атака не повлияла на систему энерго-, тепло- и водоснабжения в столице29 декабрь 2023, 09:33 • 15065 просмотров
В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки
Улицы Киева перекрыты из-за ликвидации последствий ракетного обстрела; в результате обстрела погиб 1 человек, 21 ранен, коммунальное хозяйство не пострадало.
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