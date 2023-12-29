В Киеве перекрыли ряд улиц для ликвидации последствий ракетной атаки

В Киеве для ликвидации последствий ракетной атаки рф на столицу перекрыт ряд улиц в Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Деснянском районах, сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в КГВА, из-за ликвидации последствий ракетной атаки на город, а также обеспечением охраны мест чрезвычайных событий, движение транспорта в столице перекрыто.

В частности движение перекрыли:

перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;

перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;

улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глыбочицкой;

ограничено движение по ул. Новоконстантиновская на разворот в сторону улицы Квартальной. Транспортным средствам рекомендуется осуществлять разворот на развязке с просп. С. Бандеры, или на перекрестке ул. Куреневская и ул. Скляренко.

В военной администрации призвали учитывать информацию при планировании поездок по городу.

Напомним,

По уточненной информации из-за ракетной атаки армии рф на Киев погиб один человек, еще 21 - получил ранения.

Ракетная атака не повлияла на систему энерго-, тепло- и водоснабжения в столице