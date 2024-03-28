В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с

В столице ожидается ухудшение погодных условий - порывы ветра 15-20 м/с и умеренный дождь, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"Ухудшение погодных условий! Завтра, 29 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с - І уровень опасности", - говорится в сообщении.

Завтра будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

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Учитывая сильный ветер, киевлян призвали придерживаться следующих правил безопасности:

- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;

- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

- уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу