Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с
Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе
Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"
Правительство Германии усиливает меры против российской дезинформации
Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры
Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер
Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали
В Запорожье россияне сменили руководящий состав фейковой бердянской епархии - Центр нацсопротивления
Глава МИД Латвии уходит в отставку на фоне скандала со спецрейсами
Популярные
Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц
Нацбанк может привязать гривну к евро
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра будут достигать до 20 м/с
В Киеве 29 марта ухудшатся погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с, умеренный дождь, температура воздуха будет колебаться от 6-8°C ночью до 12-14°C днем.
Шмыгаль: есть прогресс по снятию блокады на польско-украинской границе
Украина и Польша достигают прогресса в вопросе снятия блокады на своей границе, но план разблокирования реализуется не так быстро, как хотелось бы, хотя есть положительные тенденции, которые нужно поддерживать и развивать.
Кривому Рогу, Хмельницкому и Одессе необходимо потреблять электричество экономно - глава НЭК "Укрэнерго"
Энергосистема все еще восстанавливается после недавних вражеских атак, самая сложная ситуация в Харькове, тогда как Кривой Рог, Хмельницкий и Одесса сегодня не имеют никаких ограничений, но должны потреблять электроэнергию экономно.
Правительство Германии усиливает меры против российской дезинформации
Правительство Германии хочет усилить международные меры для борьбы с российскими дезинформационными сетями путем создания системы раннего предупреждения и реагирования между Германией, Францией и Польшей в отношении информационных манипуляций и иностранного влияния.
Поезд Киев-Кошице планируется запустить в этом году - Мининфраструктуры
Новый международный железнодорожный маршрут, который соединит Киев (Украина) и Кошице (Словакия), должен быть запущен в этом году, чтобы облегчить путешествия украинцев в международный аэропорт Кошице.
Дроны, снаряды и гранатометы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, включающем беспилотники, оборудование для разминирования, боеприпасы, транспортные средства, оружие, маскировочное снаряжение и систему спутниковой связи.
Польша будет работать над созывом межправительственной конференции между ЕС и Украиной в рамках переговоров о вступлении не позднее июня - вице-премьер
Польша будет работать над созывом первой межправительственной конференции между ЕС и Украиной не позднее июня 2024 года, что ознаменует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Мужчина открыл стрельбу в министерстве цифровых технологий Тайваня: его арестовали
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в офисе Министерства цифровых технологий Тайваня в Тайбэе, после чего был арестован полицией.
В Запорожье россияне сменили руководящий состав фейковой бердянской епархии - Центр нацсопротивления
На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли российские священники из Чувашии для создания агентурной сети и обновления руководства фейковой Бердянской епархии.
Глава МИД Латвии уходит в отставку на фоне скандала со спецрейсами
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринш подает в отставку на фоне скандала, связанного с использованием им частных самолетов за государственный счет во время пребывания на посту премьер-министра.