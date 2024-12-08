В Киеве объявлена воздушная тревога, в области ПВО работает по вражеским БПЛА
Киев • УНН
В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских БПЛА, движущихся с юго-запада. Силы ПВО Киевской области работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.
В Киеве прозвучала воздушная тревога из-за опасности российских беспилотников, тем временем в Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает УНН.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении вражеских дронов на город.
"Внимание! г. Киев! В вашем направлении вражеские БпЛА с юго-запада!",- говорится в сообщении ВС ВСУ.
Тем временем в Киевской ОВА указали на работу противовоздушной обороны.
"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении ОВА.