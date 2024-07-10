Автомобиль Maserati в Киеве ночью столкнулся с мопедом, погибла пассажирка двухколесного, водитель автомобиля получил сообщение о подозрении за смертельное ДТП, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Задержан и сообщено о подозрении 35-летнему водителю по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины)", - указали в прокуратуре.

Дорожная авария произошла 10 июля в 00:04 на улице Борщаговская в Святошинском районе столицы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Maserati совершил столкновение с мопедом марки Delivery. В результате ДТП 48-летняя пассажирка мопеда от полученных телесных повреждений погибла на месте аварии, а водителя с многочисленными травмами госпитализировали в больницу", - рассказали в прокуратуре.

Водитель автомобиля Maserati, как указано, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Прибор "Драгер" зафиксировал у него 1,66 промилле алкоголя", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас водителю автомобиля Maserati, как отмечается, сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до десяти лет.

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