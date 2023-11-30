В Киеве непогода установила рекорд
Киев • УНН
29 ноября в Киеве выпало рекордное суточное количество осадков
В Киеве зафиксирован рекорд количества осадков за сутки, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции, 29 ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17,5 мм.
Цена 0,4 мм превысила предыдущий рекорд 1983 года для этого дня.
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В Киеве непогода установила рекорд
29 ноября в Киеве выпало рекордное суточное количество осадков.
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