В Киеве непогода установила рекорд

В Киеве дороги от снега расчищают почти 350 единиц спецтехники, улицы посыпают противогололедными средствами

В Киеве почти 350 единиц спецтехники и 4300 человек личного состава расчищают снег и наносят противогололедные средства, обеспечивая безопасность дорог и бесперебойную работу транспорта без аварийных ситуаций.