В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада

С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Как сообщают в КГГА, это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Ограничения будут действовать до улучшения условий. Ориентировочно до 10:00.

Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в частности на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город.

Напоминаем водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Снегопад усилился: на Киевщине ведется круглосуточная работа по расчистке дорог