В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада
Киев • УНН
Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта с 7:30 утра из-за снегопада, чтобы облегчить движение транспорта и убрать снег, и этот запрет будет действовать до улучшения условий.
С 7:30 утра 27 ноября въезд в Киев крупногабаритного транспорта закрыт в связи со снегопадом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на на сообщение Киевской городской государственной администрации.
Как сообщают в КГГА, это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Ограничения будут действовать до улучшения условий. Ориентировочно до 10:00.
Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в частности на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город.
Напоминаем водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.
Снегопад усилился: на Киевщине ведется круглосуточная работа по расчистке дорог27.11.2023, 03:55 • 0 просмотров
В Киеве начинают действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада
Киев ограничил въезд крупногабаритного транспорта с 7:30 утра из-за снегопада, чтобы облегчить движение транспорта и убрать снег, и этот запрет будет действовать до улучшения условий.
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