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В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 14:36  •  16315 просмотра

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На станции киевского метро "Олимпийская" появились паводковые воды после закрытия шести станций на одной линии, но чиновники уверяют, что ситуация под контролем и уровень воды в норме.

В столице на станции метрополитена "Олимпийская",  которая расположена на той же синей ветке, что и шесть закрытых в пятницу станций, прибывает вода. Однако, специалисты "Киевского метрополитена" уверяют, что все в пределах нормы. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН

Детали 

Отмечается, что вода на станции метрополитена "Олимпийская"  появилась на железнодорожных путях.  Кое-где вода стекает со стен.

В пресс-службе "Киевского метрополитена" заявили, что паниковать не стоит. Ситуация контролируемая. Все в пределах нормы.

"На станции "Олимпийская" отсутствуют течи, тем более из стен. Мы проверили эту информацию, она не соответствует действительности", - отметили в комментарии "Суспільному".

Дарья Григоренко/Суспільне

Напомним

В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.

Закрытие части "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Another subway station flooded in Kyiv: what is known
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