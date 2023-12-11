В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно
Киев • УНН
На станции киевского метро "Олимпийская" появились паводковые воды после закрытия шести станций на одной линии, но чиновники уверяют, что ситуация под контролем и уровень воды в норме.
В столице на станции метрополитена "Олимпийская", которая расположена на той же синей ветке, что и шесть закрытых в пятницу станций, прибывает вода. Однако, специалисты "Киевского метрополитена" уверяют, что все в пределах нормы. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вода на станции метрополитена "Олимпийская" появилась на железнодорожных путях. Кое-где вода стекает со стен.
В пресс-службе "Киевского метрополитена" заявили, что паниковать не стоит. Ситуация контролируемая. Все в пределах нормы.
"На станции "Олимпийская" отсутствуют течи, тем более из стен. Мы проверили эту информацию, она не соответствует действительности", - отметили в комментарии "Суспільному".
Напомним
В Киеве с 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля заявили о закрытии станций метро от "Демеевской" и "Теремков". По предварительным данным, ремонт продлится 6 месяцев.
Закрытие части "синей" ветки киевского метро из-за подтопления привело к запуску альтернативных маршрутов наземного транспорта и изменениям в дорожном движении, включая пересмотр сигналов светофоров и перенос остановок, чтобы предотвратить транспортный коллапс
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В Киеве начало подтапливать еще одну станцию метро: что известно
На станции киевского метро "Олимпийская" появились паводковые воды после закрытия шести станций на одной линии, но чиновники уверяют, что ситуация под контролем и уровень воды в норме.
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