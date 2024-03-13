В Киеве на левом берегу прорвало трубу, возможны осложнения движения

На улице Гната Хоткевича в Киеве прорвало трубу, что может привести к затруднению движения транспорта, но ремонтные работы продолжаются, и авария не влияет на отопление и горячее водоснабжение, сообщили в среду в КГГА, пишет УНН.

Детали

"Из-за прорыва трубы на улице Гната Хоткевича возможны осложнения движения, продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении КГГА в соцсетях.

Ремонтная бригада, как указано, сейчас проводит аварийно-восстановительные работы и ликвидирует последствия аварии.

Предприятие "Евро-Реконструкция" сообщает, что авария не влияет на обеспечение теплом и горячей водой.