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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 11:54  •  47817 просмотра

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63 человека, в том числе 2 детей, получили травмы в Киеве из-за гололедицы; один человек также пострадал от переохлаждения

В течение 27 ноября в Киеве из-за гололедицы травмировался 61 взрослый человек и 2 ребенка. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

За 27 ноября из-за гололедицы травмировался 61 взрослый человек и 2 ребенка

- сообщила Вишневская.

 Кроме того, по ее словам переохлаждение получил один человек.

Дополнение

По состоянию на 8:30 вторника в результате снегопада и сильного ветра в Украине погибли 10 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
У Києві через ожеледицю за день травмувалося понад 60 людей
More than 60 people were injured in Kyiv due to ice during the day
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