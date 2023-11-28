В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
Киев • УНН
63 человека, в том числе 2 детей, получили травмы в Киеве из-за гололедицы; один человек также пострадал от переохлаждения
В течение 27 ноября в Киеве из-за гололедицы травмировался 61 взрослый человек и 2 ребенка. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
За 27 ноября из-за гололедицы травмировался 61 взрослый человек и 2 ребенка
Кроме того, по ее словам переохлаждение получил один человек.
Дополнение
По состоянию на 8:30 вторника в результате снегопада и сильного ветра в Украине погибли 10 человек. Еще 23 человека пострадали, среди них есть дети.
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