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В Киеве и четырех областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 05:09  •  33084 просмотра

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Киев и еще четыре области находятся в состоянии воздушной тревоги на фоне угрозы вражеских беспилотников

В Киеве, Киевской и еще трех областях с утра объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударных дронов, пишет УНН.

Сумская, Полтавская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!

- сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

По данным Киевской ОВА, в Киевской области также воздушная тревога. 

Тревога объявлена ориентировочно с 6:15.

Уже в 7:04 воздушную тревогу объявили и в Киеве. 

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в сообщении КГВА.

Киевская область и Киев – угроза применения врагом ударных БПЛА!

- указали в ВС ВСУ.

Дополнение

По данным Генштаба, с начала минувших суток до 18 часов российские оккупанты атаковали Украину 7 ударными дронами типа "Shahed-136/131", из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Києві та чотирьох областях оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попереджали про загрозу ударних дронів
An air alert has been declared in Kyiv and four regions. Ukrainian Air Force warned about the threat of attack drones
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