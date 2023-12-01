В Киеве и четырех областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов

В Киеве, Киевской и еще трех областях с утра объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударных дронов, пишет УНН.

Сумская, Полтавская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА! - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

По данным Киевской ОВА, в Киевской области также воздушная тревога.

Тревога объявлена ориентировочно с 6:15.

Уже в 7:04 воздушную тревогу объявили и в Киеве.

"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в сообщении КГВА.

Киевская область и Киев – угроза применения врагом ударных БПЛА! - указали в ВС ВСУ.

Дополнение

По данным Генштаба, с начала минувших суток до 18 часов российские оккупанты атаковали Украину 7 ударными дронами типа "Shahed-136/131", из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.