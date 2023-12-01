В Киеве и четырех областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов
Киев • УНН
Киев и еще четыре области находятся в состоянии воздушной тревоги на фоне угрозы вражеских беспилотников
В Киеве, Киевской и еще трех областях с утра объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударных дронов, пишет УНН.
Сумская, Полтавская, Черниговская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!
По данным Киевской ОВА, в Киевской области также воздушная тревога.
Тревога объявлена ориентировочно с 6:15.
Уже в 7:04 воздушную тревогу объявили и в Киеве.
"В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь в укрытие!" - говорится в сообщении КГВА.
Киевская область и Киев – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Дополнение
По данным Генштаба, с начала минувших суток до 18 часов российские оккупанты атаковали Украину 7 ударными дронами типа "Shahed-136/131", из которых 5 уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны.
В Киеве и четырех областях объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждали об угрозе ударных дронов
Киев и еще четыре области находятся в состоянии воздушной тревоги на фоне угрозы вражеских беспилотников.
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