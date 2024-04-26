В Киеве две аварии на водопроводе: в некоторых домах нет воды, на дорогах перекрыто движение

В Киеве произошли аварии на трубопроводе на улицах Назаровской и Профессора Подвысоцкого, сейчас идут ремонтные работы "Киевводоканала", есть перебои с водоснабжением и ограничение движения транспорта, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"На ул. Назаровской, 11 произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 400 мм", - говорится в сообщении.

Как указано, временно отключено водоснабжение по адресам: ул. Назаровская, 1, 5, 7, 7-Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Автоцистерна с питьевой водой - на ул. Назаровской, 15.

Отмечается, что одностороннее движение транспорта перекрыто полностью, объезд - по улице Саксаганского.

"На ул. Профессора Подвысоцкого, 18 произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 50 мм", - говорится в сообщении.

Здесь, как указано, временно отключено водоснабжение по адресам: ул. Профессора Подвысоцкого, 18, 19, 20, 21. Автоцистерна с питьевой водой - на ул. Профессора Подвысоцкого, 20. Движение транспорта частично ограничено.

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