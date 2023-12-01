В Киеве дорогу от снега расчищают более 300 единиц техники, водителей призывают быть внимательными за рулем (видео)
Киев • УНН
В Киеве более 300 единиц снегоуборочной техники и 500 рабочих убирают снег и посыпают дороги противогололедными материалами после непогоды, а водителям рекомендуют быть осторожными.
В столице более 300 единиц техники и 500 коммунальщиков и дорожников устраняют последствия непогоды - расчищают дороги от снега и обрабатывают противогололедными средствами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА и КГГА.
После осадков и низкой температуры в столице Украины продолжается устранение последствий непогоды. Для выполнения работ дорожные службы привлекли более 300 ед. снегоуборочной техники и 70 бригад - более 500 сотрудников- для ручной уборки. Отдельно работают коммунальные службы. Движение по улицам в Киеве происходит в штатном режиме
Дополнение
В КГГА сообщили, что продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами, а также уборка снега. К работам задействованы 301 единица техники "Киевавтодора".
Кроме того, 523 работника бригад по ручной уборке "Киевавтодора" очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.
Во дворах задействовано 118 единиц техники управляющих компаний и 3358 работников. Зеленые зоны убирают 744 работника и 65 единиц техники "зеленстроев".
В КГГА призвали водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике. Также попросили быть внимательными за рулем. При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.
Добавим
По прогнозу Укргидрометцентра, 1 декабря в столице ожидается небольшой снег и мокрый снег, на дорогах местами гололедица.
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В Киеве дорогу от снега расчищают более 300 единиц техники, водителей призывают быть внимательными за рулем (видео)
В Киеве более 300 единиц снегоуборочной техники и 500 рабочих убирают снег и посыпают дороги противогололедными материалами после непогоды, а водителям рекомендуют быть осторожными.
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