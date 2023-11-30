В Киеве дороги от снега расчищают почти 350 единиц спецтехники, улицы посыпают противогололедными средствами
Киев • УНН
В Киеве почти 350 единиц спецтехники и 4300 человек личного состава расчищают снег и наносят противогололедные средства, обеспечивая безопасность дорог и бесперебойную работу транспорта без аварийных ситуаций.
В столице почти 350 единиц спецтехники и почти 4300 сотрудников дорожных и коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды. Ситуация контролируемая, транспорт ездит в обычном режиме, сообщает КГВА, пишет УНН.
Детали
Специальная техника и бригады ручной уборки расчищают дороги, путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта от снега.
Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами.
Всего задействовано почти 350 единиц снегоуборочной спецтехники и почти 4300 сотрудников дорожных и коммунальных служб
Также отмечается, что по состоянию на 08:00 30 ноября ситуация в Киеве контролируемая, без чрезвычайных ситуаций.
Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Движение транспорта происходит в обычном режиме.
Дополнение
На утро в Украине нет сложных погодных условий, проезд по основным дорогам есть. При этом без света из-за непогоды остаются 191 населенный пункт в девяти областях.
В Киеве дороги от снега расчищают почти 350 единиц спецтехники, улицы посыпают противогололедными средствами
В Киеве почти 350 единиц спецтехники и 4300 человек личного состава расчищают снег и наносят противогололедные средства, обеспечивая безопасность дорог и бесперебойную работу транспорта без аварийных ситуаций.
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