В результате повторной атаки россиян на столицу, которая состоялась сегодня днем, погибли по меньшей мере семь человек. Еще трое получили ранения. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 8 июля 2024 года вооруженные силы рф, в нарушение законов и обычаев войны, совершили повторную воздушную атаку по столице.

В Днепровском районе столицы повреждено админздание медцентра. Известно о 7 погибших и 3 травмированных - резюмировали в ОГПУ.

На местах происшествия работают экстренные службы и следственно-оперативные группы. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 14:00 количество погибших в результате вражеской атаки по Киеву 8 июля составляет 16 человек. Также известно о 37 пострадавших - подытожили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Во время повторной атаки на столицу под ударом армии рф опинився роддом.