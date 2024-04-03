В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

В Хмельницкой области во время сегодняшней атаки российских войск сбили один ударный дрон типа Shahed, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано, сообщили в Хмельницкой ОВА в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром во время отражения воздушной атаки наши силы ПВО сбили 1 БПЛА "Шахед" в пределах Хмельницкой области", - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Как отмечается, "пострадавших среди гражданского населения нет, информация о повреждениях не поступала".

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