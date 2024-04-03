В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  5499 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  44197 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  120580 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  124402 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  122932 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113739 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  75700 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  100081 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119975 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  118037 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

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В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

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Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

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россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

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Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

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Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

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Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
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Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  175327 просмотра
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1 апреля 2024, 09:33  •  211487 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  483091 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  453874 просмотра

В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

Сегодня утром украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной атаки, жертв и разрушений среди гражданского населения не зафиксировано.

Война •   •  8044 просмотра
В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не исключают, что беларусь может позволить российской авиации использовать свою территорию для потенциальных ударов по Украине.

Война •   •  10285 просмотра
В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россия перебросила много военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск и усилила этот район системами противовоздушной обороны, отмечают агенты "АТЕШ".

Война •   •  12623 просмотра
Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

россияне распространяют фейковые сообщения с призывами к жителям Харькова эвакуироваться из-за якобы возможного окружения. Впрочем, враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.

Война •   •  11766 просмотра
россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Военный чиновник из Харьковской области взял 1,05 млн грн у 14 подчиненных, пообещав перевести их в другую часть и помочь одному из них избежать наказания, но не собирался выполнять эти обещания.

Криминал и ЧП •   •  10431 просмотра
Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.

Война •   •  11511 просмотра
Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Украина внимательно следит за ситуацией на границе с Беларусью, готовится к реагированию на возможные сценарии развития событий и усиливает границу, при этом пока ситуация остается стабильной.

Война •   •  44197 просмотра
Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность Украины восстановить существующие военные подразделения, но военная помощь Запада остается решающей для повышения боеспособности украинской армии, говорится в новом отчете Американского института изучения войны (ISW).

Война •   •  14150 просмотра
Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

2 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела врагом города Днепр были ранены 18 человек, в том числе 5 детей, повреждены 4 учебных заведения, 9 жилых домов и десятки автомобилей.

Война •   •  16275 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/долл. , девальвировав ее на 25 копеек.

Экономика •   •  15643 просмотра
Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост