В Хмельницкой области сегодня сбили один из вражеских "шахедов" - ОВА

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Сегодня утром украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области во время воздушной атаки, жертв и разрушений среди гражданского населения не зафиксировано.
В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси
Воздушные силы Вооруженных сил Украины не исключают, что беларусь может позволить российской авиации использовать свою территорию для потенциальных ударов по Украине.
Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте
россия перебросила много военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск и усилила этот район системами противовоздушной обороны, отмечают агенты "АТЕШ".
россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО
россияне распространяют фейковые сообщения с призывами к жителям Харькова эвакуироваться из-за якобы возможного окружения. Впрочем, враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.
Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины
Военный чиновник из Харьковской области взял 1,05 млн грн у 14 подчиненных, пообещав перевести их в другую часть и помочь одному из них избежать наказания, но не собирался выполнять эти обещания.
Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства
Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
Украина внимательно следит за ситуацией на границе с Беларусью, готовится к реагированию на возможные сценарии развития событий и усиливает границу, при этом пока ситуация остается стабильной.
Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW
Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность Украины восстановить существующие военные подразделения, но военная помощь Запада остается решающей для повышения боеспособности украинской армии, говорится в новом отчете Американского института изучения войны (ISW).
Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия
2 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела врагом города Днепр были ранены 18 человек, в том числе 5 детей, повреждены 4 учебных заведения, 9 жилых домов и десятки автомобилей.
Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/долл. , девальвировав ее на 25 копеек.