В Хмельницкой области ночью уничтожили вражеский "шахед": пострадавших нет

В Хмельницкой области в ночь на 25 декабря уничтожен вражеский ударный дрон типа Shahed. Информация о пострадавших не поступала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силами ПВО ВСУ было обезврежено 1 БПЛА типа "Shahed". Информация о погибших, травмированных и разрушениях не поступала - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

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Силы обороны уничтожили ночью 28 из 31 ударного дрона типа Shahed, две из двух авиационных ракет, а за прошедшие сутки - два вражеских самолета.

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