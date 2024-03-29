В Хмельницкой области ночью сбили три вражеские цели: без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры

В небе над Хмельницкой областью во время атаки армии рф Силы обороны уничтожили три вражеские цели. Обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Хмельницкая ОВА, передает УНН.

Сегодня во время отражения воздушной атаки в пределах области было сбито 3 вражеские цели. Пострадавших или повреждения объектов инфраструктуры нет. Спасибо нашим ВСУ - говорится в сообщении ОВА.

Ранее УНН сообщал, что в Хмельницкой области прогремели взрывы.

84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников типа Shahed и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и дроновой атаки в ночь на 29 марта.