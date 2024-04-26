В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций

Совет обороны Херсонщины принял несколько важных решений, призванных уберечь гражданских и усилить обороноспособность области. В частности, гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Провел очередное заседание Совета обороны Херсонщины. Приняли несколько важных запретов, призванных уберечь гражданских и усилить обороноспособность области. Первое - населению запрещено посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Второе - строго запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек - сказал Прокудин.

Он добавил, что решение Бериславской РГА с сегодняшнего дня запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71.

Для автомобилей будет организован объезд будет организован по дороге Т-22-07-/Т-04-03/ Высокополье - Большая Александровка - Берислав.

Фиксируем там повышенную активность российских беспилотников. За двое суток враг атаковал три гражданские машины, ранения получили четыре человека. Чтобы обезопасить местных жителей приняли эти решения. Жители Херсонщины, неукоснительно придерживайтесь этих ограничений, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь - добавил Прокудин.

Напомним

Вблизи Золотой Балки на Херсонщине российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданскую машину. В результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина и 67-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим помощь.