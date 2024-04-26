В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Киев • УНН
Совет обороны Херсонской области запретил гражданскому населению посещать берега рек и фортификационные сооружения, чтобы защитить их и укрепить обороноспособность региона.
Совет обороны Херсонщины принял несколько важных решений, призванных уберечь гражданских и усилить обороноспособность области. В частности, гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Провел очередное заседание Совета обороны Херсонщины. Приняли несколько важных запретов, призванных уберечь гражданских и усилить обороноспособность области. Первое - населению запрещено посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Второе - строго запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек
Он добавил, что решение Бериславской РГА с сегодняшнего дня запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71.
Для автомобилей будет организован объезд будет организован по дороге Т-22-07-/Т-04-03/ Высокополье - Большая Александровка - Берислав.
Фиксируем там повышенную активность российских беспилотников. За двое суток враг атаковал три гражданские машины, ранения получили четыре человека. Чтобы обезопасить местных жителей приняли эти решения. Жители Херсонщины, неукоснительно придерживайтесь этих ограничений, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь
Напомним
Вблизи Золотой Балки на Херсонщине российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданскую машину. В результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина и 67-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим помощь.
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову
Популярные
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Совет обороны Херсонской области запретил гражданскому населению посещать берега рек и фортификационные сооружения, чтобы защитить их и укрепить обороноспособность региона.
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц
Из-за потенциальной ракетной угрозы со стороны россии две больницы в Киеве, включая детскую, эвакуируют в качестве меры предосторожности, несмотря на отсутствие подтвержденных планов таких атак.
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters
российское судно, контролируемое подсанкционной компанией "Совкомфлот", зашло в индийский порт, чтобы доставить 90 000 тонн мазута компании Reliance Industries.
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
ФК "Рух" отметили бронзовой наградой за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития футбола. ФК "Рух", основателем которого является львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, получил премию UEFA Grassroots Awards
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, ранив по меньшей мере трех человек, в том числе 9-летнего мальчика, 18-летнюю девушку и 42-летнего мужчину, а также нанеся ущерб инфраструктуре и жилым домам.
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
Высокие прибыли Microsoft, обусловленные 31% ростом ее подразделения Azure, из которых 7% приходится на искусственный интеллект, а также впечатляющие отчеты Alphabet и Snap, подняли технологический сектор на Уолл-стрит после краха Meta.
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
В Киеве эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за угрозы возможного ракетного удара. Сейчас из больниц вывозят медиков и пациентов - больных пануют в другие больницы города.
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца провела аудит и создала Наблюдательную группу Правления для оценки обвинений в адрес Российского Красного Креста в нарушениях, включая его отсутствие в оккупированных регионах Украины, кражу имущества Украинского Красного Креста в Крыму и политические заявления должностных лиц, противоречащие гуманитарным принципам.
Стартап искусственного интеллекта Илона Маска ожидает шесть миллиардов долларов финансирования
Илон Маск, вероятно, привлечет $6 миллиардов для своего ИИ-стартапа xAI, конкурента OpenAI, чтобы разработать "хороший" общий искусственный интеллект, который имеет целью понять человечество.
"Оккупанты - не герои": в Днепре активисты требуют снести памятник командующему воздушно-десантных войск СССР Маргелову
В Днепре общественная организация семей погибших украинских военнослужащих требует демонтировать памятник советскому военачальнику Василию Маргелову и установить памятник бойцам 25-й воздушно-десантной бригады, которые погибли в войне с Россией.