В Херсоне враг атаковал автобус, пострадавших нет
Киев • УНН
Враг атаковал общественный транспорт в Корабельном районе Херсона. Автобус попал под обстрел, выбиты окна, но водитель и пассажиры не пострадали.
В Херсоне российские войска атаковали общественный транспорт, под обстрел попал автобус, выбиты окна, но водитель и пассажиры не пострадали, сообщил в среду председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Враг продолжает атаковать общественный транспорт в Херсоне. Утром в Корабельном районе попал под обстрел автобус ЧАО «Рембыттехника-Херсон». К счастью, водитель и пассажиры не пострадали. В автобусе выбиты окна
росіяни вранці атакували центр Херсона дроном: постраждала співробітниця ОВА21 августа 2024, 09:41 • 18504 просмотра