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В Херсоне дрон атаковал мирного жителя: пострадавший в больнице

В Херсоне дрон атаковал мирного жителя: пострадавший в больнице

Киев  •  УНН

 • 3999 просмотра

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В Центральном районе Херсона в результате атаки вражеского дрона ранен 65-летний местный житель. Также оккупанты обстреляли Новоалександровку и Белозерку, есть еще одна пострадавшая.

В Центральном районе Херсона в результате атаки вражеского дрона пострадал 65-летний местный житель, он был доставлен в больницу, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"В Центральном районе враг с дрона атаковал херсонца. 65-летний мужчина получил осколочные ранения руки, ноги и лица. Сейчас он доставлен в больницу", - сообщил Мрочко.

По данным Херсонской ОВА, ранее сегодня, в полдень, российская армия ударила по Новоалександровке Бериславского района. "В результате артобстрела пострадала 65-летняя женщина, которая находилась на улице. У нее - взрывная травма и обломочное ранение бедра. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи", - сообщили в ОВА.

А около четырех часов утра российские военные атаковали населенный пункт Белозерка из артиллерии, добавили в ОВА. В результате прямого попадания вражеского снаряда была разрушена крыша и выбиты окна одного из домов. В другом – взрывной волной и обломками повреждены кровля и окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения14 дек. 2024, 06:52 • 19618 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон