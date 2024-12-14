В Херсоне дрон атаковал мирного жителя: пострадавший в больнице
Киев • УНН
В Центральном районе Херсона в результате атаки вражеского дрона ранен 65-летний местный житель. Также оккупанты обстреляли Новоалександровку и Белозерку, есть еще одна пострадавшая.
В Центральном районе Херсона в результате атаки вражеского дрона пострадал 65-летний местный житель, он был доставлен в больницу, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"В Центральном районе враг с дрона атаковал херсонца. 65-летний мужчина получил осколочные ранения руки, ноги и лица. Сейчас он доставлен в больницу", - сообщил Мрочко.
По данным Херсонской ОВА, ранее сегодня, в полдень, российская армия ударила по Новоалександровке Бериславского района. "В результате артобстрела пострадала 65-летняя женщина, которая находилась на улице. У нее - взрывная травма и обломочное ранение бедра. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи", - сообщили в ОВА.
А около четырех часов утра российские военные атаковали населенный пункт Белозерка из артиллерии, добавили в ОВА. В результате прямого попадания вражеского снаряда была разрушена крыша и выбиты окна одного из домов. В другом – взрывной волной и обломками повреждены кровля и окна. По предварительной информации, пострадавших нет.
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