В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

В Харькове правоохранители задержали нетрезвого водителя BMW, который угрожал гранатой. Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

В Харькове во время обычного патрулирования, правоохранители получили вызов о нетрезвом водителе BMW.

Однако оказалось, что задержанный водитель, не только находился в состоянии алкогольного опьянения, но и держал гранату в руке, угрожая взрывом.

Однако, благодаря быстрой реакции полицейских, жизни многих были спасены.

Правоохранители сумели отобрать гранату и предотвратили активирование спускового механизма, что могло привести к страшным последствиям.

Добавим

Задержанный водитель был передан соответствующим службам, где с ним будут проведены дальнейшие процессуальные действия.

Хотел сбежать к оккупантам: правоохранители задержали коллаборанта, который следил за ВСУ во время оккупации Харьковщины