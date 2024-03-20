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В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой
В Харькове полиция сумела отобрать гранату у водителя BMW, предотвратив потенциальный взрыв и спасая жизни людей.
Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны
Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.
В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция
Мужчина разгуливал по улице в Ирпене с ножом, угрожая своему родственнику и не подчиняясь приказам полиции, что стало поводом для расследования киевской полиции.
Сообщено о прилетах в центре Херсона
По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета, в центральной части Херсона были зафиксированы случаи прилетов, а жителям рекомендовали держаться подальше от окон.
Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ
Винничанин заплатил $3 000 интернет-знакомцу, который пообещал переправить его в Молдову через Кучурганский лиман, но их плану помешали пограничники.
США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил преданность Америки НАТО, но подчеркнул необходимость справедливого финансового вклада со стороны европейских союзников по альянсу.
По данным Госдепа россия выпустила по Украине минимум 10 северокорейских ракет
Россия выпустила по меньшей мере 10 северокорейских ракет по Украине, по словам высокопоставленного американского чиновника из Государственного департамента.
Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине
Министерство обороны США запустило веб-сайт под названием "Надзор за Украиной", чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность американского оружия и помощи, направляемой в Украину, и снять беспокойство республиканцев относительно надзора за ней.
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек
19 марта 2024 года рф 30 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего 1 человек погиб от авиаудара КАБ в Великописаревской общине.
В российском курске после "хлопка" начались перебои со "светом"
В российской курской области после взрывов началось временное отключение электроэнергии. российский губернатор отчитывается об "успешной" работе ПВО.