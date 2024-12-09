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В Харькове за два дня произошли взрывы возле двух отделений полиции: все детали

В Харькове за два дня произошли взрывы возле двух отделений полиции: все детали

Киев  •  УНН

 • 3288 просмотра

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В Харькове неизвестные подорвали взрывные устройства возле двух отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах. Взрывы повредили здания, пострадавших нет.

В Харькове неизвестные два дня подряд взрывают взрывчатку возле полицейских участков. Вчера взрыв прогремел в Слободском районе, а сегодня - в Холодногорском, сообщает УНН.

Детали

Как сообщили правоохранители, неизвестные подорвали неустановленное взрывное устройство недалеко от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.

Событие произошло 9 декабря около 16:30 в Холодногорском районе. В результате взрыва повреждены окна здания. Никто не пострадал.

Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Добавим

Аналогичное событие произошло 8 декабря около 17:00 в Слободском районе. В результате взрыва повреждён фасад здания. Пострадавших нет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
kharkivХарьков