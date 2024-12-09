В Харькове за два дня произошли взрывы возле двух отделений полиции: все детали
Киев • УНН
В Харькове неизвестные подорвали взрывные устройства возле двух отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах. Взрывы повредили здания, пострадавших нет.
В Харькове неизвестные два дня подряд взрывают взрывчатку возле полицейских участков. Вчера взрыв прогремел в Слободском районе, а сегодня - в Холодногорском, сообщает УНН.
Детали
Как сообщили правоохранители, неизвестные подорвали неустановленное взрывное устройство недалеко от центрального входа в административное здание территориального отдела полиции.
Событие произошло 9 декабря около 16:30 в Холодногорском районе. В результате взрыва повреждены окна здания. Никто не пострадал.
Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Добавим
Аналогичное событие произошло 8 декабря около 17:00 в Слободском районе. В результате взрыва повреждён фасад здания. Пострадавших нет.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.