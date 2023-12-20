В Харькове вернут довоенный трамвайный маршрут - Терехов

В Харькове готовятся вернуть на рельсы трамвайный маршрут, который не курсировал с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В частности, после новогодних праздников возобновит работу трамвай №12. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

12-й маршрут должен соединить Южный вокзал с Центральным парком Харькова. Этот трамвай курсировал по городу до начала полномасштабного вторжения, однако из-за многочисленных атак по инфраструктуре общественного транспорта перестал выходить на маршрут.

Терехов отметил, что возвращение довоенного трамвайного маршрута №12 стало возможно благодаря ремонту полотна в течение последнего месяца. В частности, восстановлено 300 метров поврежденных путей.

Отреставрированы и контактные сети на улице Мироносицкой. Поэтому трамвай планируют запустить уже после новогодних праздников.

Я уже перестал считать количество "прилетов" по нашему общественному транспорту. Одно только Салтовское депо оккупанты за время войны обстреливали более семи десятков раз. Единственное, что хочу сказать, - никакие российские ракеты не способны остановить нас на пути к восстановлению Харькова. Мы все равно все равно будем продолжать жить и работать. Вопреки вызовам и на благо горожан. - оптимистично высказался Терехов.

Напомним,

Накануне ночью, российские войска совершили ракетную атаку на Харьков. Удары пришлись по территории одного из транспортных депо.