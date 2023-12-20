В Харькове вернут довоенный трамвайный маршрут - Терехов
Киев • УНН
Харьков планирует возобновить работу трамвайного маршрута №12 после новогодних праздников; ремонтные работы позволили восстановить 300 метров трамвайных путей и контактной сети. Движение было приостановлено из-за повреждений в результате обстрелов во время российского вторжения.
В Харькове готовятся вернуть на рельсы трамвайный маршрут, который не курсировал с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В частности, после новогодних праздников возобновит работу трамвай №12. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
12-й маршрут должен соединить Южный вокзал с Центральным парком Харькова. Этот трамвай курсировал по городу до начала полномасштабного вторжения, однако из-за многочисленных атак по инфраструктуре общественного транспорта перестал выходить на маршрут.
Терехов отметил, что возвращение довоенного трамвайного маршрута №12 стало возможно благодаря ремонту полотна в течение последнего месяца. В частности, восстановлено 300 метров поврежденных путей.
Отреставрированы и контактные сети на улице Мироносицкой. Поэтому трамвай планируют запустить уже после новогодних праздников.
Я уже перестал считать количество "прилетов" по нашему общественному транспорту. Одно только Салтовское депо оккупанты за время войны обстреливали более семи десятков раз. Единственное, что хочу сказать, - никакие российские ракеты не способны остановить нас на пути к восстановлению Харькова. Мы все равно все равно будем продолжать жить и работать. Вопреки вызовам и на благо горожан.
Напомним,
Накануне ночью, российские войска совершили ракетную атаку на Харьков. Удары пришлись по территории одного из транспортных депо.
В Харькове вернут довоенный трамвайный маршрут - Терехов
Харьков планирует возобновить работу трамвайного маршрута №12 после новогодних праздников; ремонтные работы позволили восстановить 300 метров трамвайных путей и контактной сети. Движение было приостановлено из-за повреждений в результате обстрелов во время российского вторжения.
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