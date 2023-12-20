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В Харькове вернут довоенный трамвайный маршрут - Терехов

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 18:27  •  11220 просмотра

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Харьков планирует возобновить работу трамвайного маршрута №12 после новогодних праздников; ремонтные работы позволили восстановить 300 метров трамвайных путей и контактной сети. Движение было приостановлено из-за повреждений в результате обстрелов во время российского вторжения.

В Харькове готовятся вернуть на рельсы трамвайный маршрут, который не курсировал с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В частности, после новогодних праздников возобновит работу трамвай №12. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

12-й маршрут должен соединить Южный вокзал с Центральным парком Харькова. Этот трамвай курсировал по городу до начала полномасштабного вторжения, однако из-за многочисленных атак по инфраструктуре общественного транспорта перестал выходить на маршрут.

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Терехов отметил, что возвращение довоенного трамвайного маршрута №12 стало возможно благодаря ремонту полотна в течение последнего месяца. В частности, восстановлено 300 метров поврежденных путей.

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Отреставрированы и  контактные сети на улице Мироносицкой. Поэтому трамвай планируют запустить уже после новогодних праздников.

Я уже перестал считать количество "прилетов" по нашему общественному транспорту. Одно только Салтовское депо оккупанты за время войны обстреливали более семи десятков раз. Единственное, что хочу сказать, - никакие российские ракеты не способны остановить нас на пути к восстановлению Харькова. Мы все равно все равно будем продолжать жить и работать. Вопреки вызовам и на благо горожан.

- оптимистично высказался Терехов.
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Напомним,

Накануне ночью, российские войска совершили ракетную атаку на Харьков. Удары пришлись по территории одного из транспортных депо.  

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
У Харкові повернуть довоєнний трамвайний маршрут – Терехов
Kharkiv to return pre-war tram route - Terekhov
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В Харькове вернут довоенный трамвайный маршрут - Терехов

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