В Харькове приостановили движение метро

В Харькове временно приостановили движение поездов по линиям метрополитена. Об этом сообщило КП "Харьковский метрополитен" в Telegram, передает УНН.

Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно - говорится в сообщении.

Напомним

25 марта в Харькове запустили работу метрополитена, остановленную после массированных вражеских атак, почти полностью обесточивших город.

В Харькове из-за атак рф была разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура.