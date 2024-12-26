В Харькове после утренней атаки частично восстановили теплоснабжение

В Харькове после обстрела 25 декабря ближе к вечеру частично удалось восстановить подачу центрального отопления в жилые дома. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Терехова, речь идет о 1378 домах.

Несмотря на обстрелы и все трудности, ближе к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Сейчас речь идет о 1378 жилых домах - это около 200 тысяч квартир - написал городской голова Харькова.

Он отметил, что работы еще продолжаются, а специалисты продолжат работать и ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме.

Напомним

российские войска нанесли комбинированную атаку по Харькову и пригороду, выпустив не менее 12 ракет. Пострадало 6 мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.