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В Харькове после утренней атаки частично восстановили теплоснабжение

В Харькове после утренней атаки частично восстановили теплоснабжение

Киев  •  УНН

 • 462 просмотра

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После ракетного удара по Харькову 25 декабря удалось частично восстановить центральное отопление в 1378 жилых домах. Коммунальщики продолжают работы по восстановлению теплоснабжения круглосуточно.

В Харькове после обстрела 25 декабря ближе к вечеру частично удалось восстановить подачу центрального отопления в жилые дома. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Терехова, речь идет о 1378 домах.

Несмотря на обстрелы и все трудности, ближе к вечеру подачу центрального отопления в жилые дома города удалось частично восстановить. Сейчас речь идет о 1378 жилых домах - это около 200 тысяч квартир

- написал городской голова Харькова.

Он отметил, что работы еще продолжаются, а специалисты продолжат работать и ночью, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждом доме.

Напомним 

российские войска нанесли комбинированную атаку по Харькову и пригороду, выпустив не менее 12 ракет. Пострадало 6 мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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