В Харькове мероприятия к зимним праздникам пройдут в подземке

Мероприятия по случаю зимних праздников будут проходить с 6 декабря по 6 января в Харькове. Особенностью нынешнего празднования будет то, что будет происходить оно в подземке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение городского совета.

Для горожан подготовили праздничные программы, посвященные Дню святого Николая, которые состоятся 6 декабря на ст. м. "Исторический музей" и ст. м. "Университет".

В течение декабря и января в харьковской подземке будут проходить концерты творческого проекта "Вместе к победе!", а 25 декабря все желающие смогут посмотреть праздничную программу "От Рождества до Рождества".

Также с 25 декабря по 6 января в вестибюле ст. м. "Майдан Конституции" будет работать праздничная выставка работ учащихся художественных школ Харькова, а 26 декабря на ст. м. "Исторический музей" откроет двери для посетителей традиционная резиденция святого Николая. Она будет работать до 6 января.

Праздничные концерты, посвященные Рождеству Христову и Новому году, также будут ждать зрителей 19 декабря в ХНАТОБ имени Н. в. Лысенко. Кроме того, 26-30 декабря и 2-6 января там будут показывать новогодний спектакль для детей "Тайна четвертого королевства".

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