В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

В Харькове завтра начнут отключать теплоснабжение, досрочно завершить отопительный сезон решили из-за все еще дефицита электроэнергии после массированных атак рф по энергетическим объектам города. Об этом в понедельник сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

В прошлую пятницу враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался наш город - заявил Терехов.

Он указал, что все эти дни коммунальные службы совместно с энергетиками продолжают устранять последствия той атаки, чтобы восстановить предоставление коммунальных услуг в жилых домах. Частично им уже удалось это сделать, однако, как указал Терехов, дефицит электроэнергии все еще ощутим.

"Поэтому едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему видится досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан. Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня", - заявил мэр.

По его словам, температура воздуха на улице для завершения отопительного сезона - благоприятная.

Дополнение

Также Терехов отметил, что сегодня удалось практически невозможное - запустить движение поездов на всех станциях метрополитена с интервалом в 20 минут. Вместе с тем, по его словам, мощностей для наземного электротранспорта еще не хватает.

Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы, указал мэр.

Добавим

В Харькове после массированной атаки рф сейчас уже зажито почти 80% города. Однако, ситуация с электроснабжением в городе остается сложной, до сих пор применяются графики отключений.