В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  68340 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  146992 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  145221 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  151508 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214428 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180517 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176727 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172813 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140419 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  369964 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

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Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

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песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

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В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

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Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

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Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

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В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

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Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

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На Харьковщине трактор подорвался на мине

На Харьковщине трактор подорвался на мине

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21 марта 2024, 11:56  •  369964 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  331142 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  352023 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  375633 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  467400 просмотра

В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

Из-за российских атак на энергетические объекты Харьков досрочно завершает отопительный сезон, чтобы уменьшить нагрузку на электроэнергию.

Общество •   •  11032 просмотра
В Харькове из-за атак рф на энергообъекты досрочно завершается отопительный сезон - мэр

Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате утреннего ракетного обстрела Киева ранения получили 9 человек, двое из которых были госпитализированы.

Война •   •  11823 просмотра
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 9

песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

представитель кремля отказывается отвечать на вопрос о том, было ли нападение на концертный зал провалом разведки рф.

Новости Мира •   •  9619 просмотра
песков не прокомментировал вероятность провала спецслужб рф перед терактом в "Крокус Сити Холл"

В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

Вскоре украинцы смогут подавать сообщения о поврежденном или разрушенном жилье в результате российской агрессии через приложение "Дія" в Международный реестр убытков.

Война •   •  12733 просмотра
В Дії можно будет подать заявление о преступлениях россии в международный Реестр убытков

Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

Во Львове при попытке ограбления банка были задержаны двое мужчин, которые имели при себе орудия взлома, оружие, а также похищенные деньги и драгоценности.

Криминал и ЧП •   •  9736 просмотра
Пытались ограбить банк: во Львове задержали двух мужчин

Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

В понедельник, 25 марта, россияне запустили по Киеву две ракеты, которые, вероятно, были нацелены на помещение, где находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины.

Война •   •  11123 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: главной целью была СБУ - СМИ

В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

россияне активно перевозят склады полевой артиллерии во временно оккупированном Крыму в связи с успешными атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь и Гвардейское.

Война •   •  11642 просмотра
В оккупированном Крыму россияне в панике перевозят военные склады - АТЕШ

Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

После массированной российской атаки на критически важную инфраструктуру, почти 80% Харькова уже зажито, но ситуация с электроснабжением остается сложной, с графиками отключений, и около 215 800 потребителей все еще остаются без электроэнергии.

Общество •   •  12735 просмотра
Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

На Харьковщине трактор подорвался на мине

Мужчина получил ранения в результате подрыва трактора на противотанковой мине в поле возле села Пришиб Изюмского района Харьковской области.

Общество •   •  12589 просмотра
На Харьковщине трактор подорвался на мине

В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать видимые следы пыток на подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл"; он заявил, что "расследование продолжается". По словам Пескова, "никакой целостной версии не озвучено, обсуждаются лишь предварительные данные".

Новости Мира •   •  10324 просмотра
В кремле молчат о следах пыток на подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл"