В Киевской городской государственной администрации отмечают, что в 2021 году прокуратура в 2021 году через суд не пыталась отменить работу аттракциона, на котором сегодня погиб человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление КГГА.

Детали

КГГА подчеркивает необходимость справедливого и честного расследования трагического случая на аттракционе-канатной переправе через Днепр.

Киевская городская прокуратура в 2021 году через суд не пыталась отменить работу самого аттракциона, только оспаривала результаты инвестиционного конкурса в отношении компании-победителя и соответствующее распоряжение КГГА от 11.01.2021 года - отмечают в городской государственной администрации.

В ведомстве объясняют, что сам аттракцион на тот момент еще не существовал как таковой.

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 02.12.2021, оставленным в силе постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 16.06.2022 и Верховного суда от 14.09.2022, в удовлетворении иска органов прокуратуры было отказано.

В КГГА говорят, что решение суда в этом деле учло наличие со стороны участника конкурса необходимых разрешительных документов, касающихся его деятельности.

Также обращаем внимание на некорректность заявления относительно проектной документации: ее должен был разработать победитель конкурса, и на ее основе получить соответствующие разрешительные документы в профильных государственных органах и ведомствах, как это установлено действующим законодательством. И именно в части соблюдения этих требований и правил должно тщательно разобраться следствие - отметили в КГГА.

В итоге Киевская городская государственная администрация обещает сотрудничать со следствием в случае необходимости и призывает отказаться от манипуляции на теме трагедии.

Трагедия не должна становиться очередным предметом публичных манипуляций со стороны правоохранителей, как об этом уже свидетельствуют публичные заявления органов прокуратуры. (...) Город будет сотрудничать со следствием ради справедливого результата расследования и недопущения таких случаев в будущем - подчеркнули в КГГА.

Напомним

Полиция открыла производство по двум статьям из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр, в результате чего в реку упал 20-летний парень.

В КГГА отметили, что город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион-спуск через Днепр в Киеве на котором оборвался трос и в результате упал человек в реку.

В свою очередь городская прокуратура Киева заявила, что пыталась остановить работу аттракциона-спуска через Днепр еще в 2021 году. Суды и чиновники не согласились, что канатная дорога относится к аттракционам повышенной опасности.