«Киевский метрополитен» готов к сотрудничеству с правоохранительными органами для расследования дела о подтоплении тоннелей между станциями „Демеевская“ и „Лыбедская“ в метро Киева. Вместе с тем руководство метрополитена будет доказывать безосновательность обвинения в суде. Об этом говорится в заявлении КГГА на получение подозрений должностными лицами метро из-за подтопления тоннеля, передает УНН.

Несмотря на то, что экспертные отчеты и исследования ученых подтверждают, что проектная документация содержит некачественные проектные решения, а во время строительства была некачественно построена конструкция тоннеля этого участка, основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации - заявили в КГГА.

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Как рассказали в КГГА, по результатам проведенных исследований, которые в настоящее время дооформляются, подтверждено, что при возведении конструкции тоннеля не было выполнено химическое закрепление грунтов. Также выявлены отклонения от проектных решений при строительстве тоннеля, в частности размеры тюбингов оправы тоннеля и часть лотковых блоков не соответствуют проектным.

В то же время в КГГА отметили, что подтверждают - все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля выполнялась в полном объеме.

Несмотря на очевидное политическое давление, «Киевский метрополитен» настаивает на беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. Вместе с тем руководство столичного метрополитена будет доказывать безосновательность обвинения в суде - добавили в КГГА.

Также напомнили, что «Киевский метрополитен» - предприятие критической инфраструктуры, которое обеспечивает перевозку пассажиров и круглосуточное укрытие населения. «Без преувеличений, это одно из крупнейших укрытий столицы, дестабилизация работы которого может привести к негативным последствиям», - считают в КГГА.