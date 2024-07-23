В деле о подтоплении тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в метро Киева должностным лицам метрополитена сообщено о подозрении в служебной халатности, сообщили во вторник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" - начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главному инженеру (ч. 2 ст.367 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Досудебным расследованием, как отмечается, установлено, что "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей указанными работниками привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его дальнейшему подтоплению на участке киевского метро в пределах Оболонско-Теремковской линии".

"Должностные лица не проводили осмотр тоннелей, обследование и наблюдение за ослабленными конструкциями и сооружениями, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская", появлению образований (сталактитов), вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. Следствием указанных действий стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей", - указали в прокуратуре.

Как следствие, по данным прокуратуры, только за период с декабря 2023 года до марта 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн.

Отмечается, что приведенные суммы убытков не являются окончательными и могут быть изменены, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" еще продолжаются.

"Во время следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и КГГА, служебная халатность которых привела к указанным последствиям", - указали в прокуратуре.

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