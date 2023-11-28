В Карпатах есть опасность схода лавин

В высокогорье Карпат в связи с метелями и снегопадами возможен сход лавин. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

По данным синоптиков, 28-29 ноября в связи с метелями и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) - говорится в сообщении.

Детали

Граждан призывают беречь себя и воздержаться пока от походов в горы.

Напомним

Как ранее писал УНН, 29 ноября в Украине синоптики прогнозируют метели и сильный ветер до 25 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности.

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