В Карпатах есть опасность схода лавин
Киев • УНН
В связи с метелями и снегопадами на высокогорье Карпат в Украине 28-29 ноября объявлено лавинное предупреждение, прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Гражданам рекомендуется воздержаться от походов в горы в этот период.
В высокогорье Карпат в связи с метелями и снегопадами возможен сход лавин. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
По данным синоптиков, 28-29 ноября в связи с метелями и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)
Детали
Граждан призывают беречь себя и воздержаться пока от походов в горы.
Напомним
Как ранее писал УНН, 29 ноября в Украине синоптики прогнозируют метели и сильный ветер до 25 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности.
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В Карпатах есть опасность схода лавин
В связи с метелями и снегопадами на высокогорье Карпат в Украине 28-29 ноября объявлено лавинное предупреждение, прогнозируется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Гражданам рекомендуется воздержаться от походов в горы в этот период.
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