В Калифорнии арестовали 81-летнего "серийного стрелка из рогатки"

В США 81-летний мужчина предстанет перед судом за преследование жителей южного района Калифорнии с рогаткой. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на сообщении американской полиции, передает УНН.

Детали

Детективы узнали, что в течение 9-10 лет десятки граждан становились жертвами серийной стрельбы из рогатки. О пострадавших не сообщается.

Полиция сообщила, что мужчина рогаткой разбил окна и лобовое стекло. По их словам, он также едва не ударил людей шариковыми подшипниками.

Подозреваемого задержали после того, как во время обыска его дома полицейские нашли рогатку и шариковые подшипники.

Лейтенант полиции Азузы Джейк Буши сказал, что большинство шарикоподшипников были выстрелены с заднего двора мужчины.

Мы не знаем ни одного мотива, кроме просто злонамеренного озорства сказал лейтенант полиции Буши.

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