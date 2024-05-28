У Каліфорнії арештували 81-річного "серійного стрільця з рогатки"
Київ • УНН
81-річний чоловік заарештований за те, що протягом 9-10 років серійно стріляв з рогатки в жителів Каліфорнії, розбиваючи вікна і ледь не влучаючи в людей шарикопідшипниками.
У США 81-річний чоловік постане перед судом за переслідування жителів південного району Каліфорнії з рогаткою. Про це пише Associated Press з посиланням на повідомленні американської поліції, передає УНН.
Деталі
Детективи дізналися, що протягом 9-10 років десятки громадян ставали жертвами серійної стрільби з рогатки. Про постраждалих не повідомляється.
Поліція повідомила, що чоловік рогаткою розбив вікна та лобове скло. За їх словами, він також ледь не вдарив людей кульковими підшипниками.
Підозрюваного затримали після того, як під час обшуку його будинку поліцейські знайшли рогатку та кулькові підшипники.
Лейтенант поліції Азузи Джейк Буші сказав, що більшість шарикопідшипників були вистрілені із заднього двору чоловіка.
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