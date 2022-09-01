В Италии арестовали более 10 вилл олигарха рф

Детали

Как отмечается, под арест попали, в том числе виллы, купленные в семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Виллы расположены на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них раньше принадлежала матери господина Берлускони, другая – его младшему брату Паоло.

Совет Европы распорядился конфисковать активы Кантора еще в апреле, когда бизнесмен подвергся европейским санкциям. После этого Кантор решил избавиться от контроля в "Акроне": долю в 45,1% он передал в управление трем своим топменеджерам.

Напомним

В Италии арестовали имущество архитектора "Дворца путина" на 141 миллион евро.