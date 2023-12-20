В Исландии после извержения вулкана опасения относительно загазованности
Киев • УНН
Извержение вулкана в Исландии, которое началось в понедельник поздно вечером, может загрязнить воздух Рейкьявика
Столица Исландии может столкнуться с загрязнением воздуха газами после того, как поздно вечером в понедельник началось извержение вулкана, сообщило метеорологическое управление страны, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В 12:30 по Гринвичу во вторник метеорологическое бюро Исландии сообщило, что мощность извержения снижается, но газы после извержения вулкана все еще могут ощущаться в Рейкьявике во вторник вечером или в среду утром.
Эксперты говорят, что они не ожидают, что извержение приведет к такому же уровню разрушений, как после того, что произошло в Исландии в 2010 году, что остановило авиасообщение в Европе.
Дополнение
Извержение, произошедшее на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, последовало после нескольких недель сильных землетрясений и толчков. В районе Рейкьявика наблюдается рост сейсмической активности с конца октября.
Около 4000 человек были эвакуированы в прошлом месяце из Гриндавика, рыбацкого городка, которому угрожает поток лавы.
Извержение можно увидеть из Рейкьявика, который находится примерно в 42 км к северо-востоку от Гриндавика.
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