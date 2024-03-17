В Исландии на полуострове началось извержение вулкана Рейкьянес

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии, власти эвакуировали жителей города Гриндавик. Об этом 16 марта сообщила метеорологическая служба страны, передает УНН.

Детали

Извержение началось между Хагафеллом и Сторой-Скогфеллом в 20:23 по местному времени после кратковременной сейсмической активности говорится в публикации.

В национальной полиции приняли решение объявить чрезвычайное положение гражданской обороны из-за извержения. До этого действовал уровень опасности.

Директор по связям с общественностью Йордис Гудмундсдоттир также рассказал, что в Гриндавике проводится эвакуация.

Эксперт по природным опасностям Исландского метеорологического управления Бьярки Калдалонс Фрис заявила, что землетрясение в этом районе началось около 19:00 по местному времени, всего произошло около 80 землетрясений.

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