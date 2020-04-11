В Ирпене не подтвердился тест на COVID-19 у умершего мужчины

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Ирпене Киевской области не подтвердился результат ПЦР-исследования на COVID-19 у умершего в субботу 68-летнего мужчины. Предыдущие два экспресс-теста показали положительный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу первого заместителя председателя Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.