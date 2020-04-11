В Ирпене не подтвердился тест на COVID-19 у умершего мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Ирпене Киевской области не подтвердился результат ПЦР-исследования на COVID-19 у умершего в субботу 68-летнего мужчины. Предыдущие два экспресс-теста показали положительный результат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу первого заместителя председателя Ирпеня Александра Маркушина в Facebook.
"Как только мы получили результат ПЦР-исследования 68-летнего жителя Ирпеня, который сегодня (11 апреля) скончался в Ирпенской городской больнице. Результат на COVID-19 у него отрицательный, несмотря на то, что экспресс-тесты дважды показали положительный результат".
Теперь можем с уверенностью сказать - причина смерти мужчины - не COVID-19, подчеркнул первый заместитель мэра.
"Причину смерти установит вскрытие. Сейчас предварительный диагноз пневмония. ПЦР-тест делается за 5-6 часов. Действительно лаборатория перегружена, поэтому некоторые могут ждать результата до 2-3 суток. Но в случае таких ситуаций как эта предоставляется приоритет. Поэтому так быстро и сработали. Все официально, семья получит заключение на руки", сообщил Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи в комментарии к сообщению заместителя мэра.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в Украине составило 2 511 человек, 73 человека умерли.