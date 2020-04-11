В Ірпені не підтвердився тест на COVID-19 у померлого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Ірпені Київської області не підтвердився результат ПЛР-дослідження на COVID-19 у померлого у суботу 68-річного чоловіка. Попередні два експрес-тести показали позитивний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку першого заступника голови Ірпеня Олександра Маркушина у Facebook.
"Щойно ми отримали результат ПЛР-дослідження 68-річного жителя Ірпеня, який сьогодні (11 квітня) помер в Ірпінській міській лікарні. Результат на COVID-19 у нього негативний, попри те, що експрес-тести двічі показали позитивний результат".
Тепер можемо з впевненістю сказати - причина смерті чоловіка - не COVID-19, підкреслив перший заступник мера.
"Причину смерті встановить розтин. Наразі попередній діагноз пневмонія. ПЛР-тест робиться за 5-6 годин. Дійсно лабораторія перевантажена, тому дехто може чекати на результат до 2-3 діб. Але у разі таких ситуацій, як ця, надається приорітет. Тому так швидко і спрацювали. Все офіційно, родина отримає заключення на руки", повідомив Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги у коментарі до допису заступника мера.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 в Україні склала 2 511 осіб, 73 людини померли.