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В Иране пассажирский авиалайнер при посадке вылетел за пределы аэропорта на шоссе

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Пассажирский лайнер иранской авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из столицы страны Тегерана сегодня утром, при посадке в аэропорту Махшахр выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр и-Ахваз, пишет УНН со ссылкой на агентство IRNA и издание Tehran Times.

В Иране пассажирский авиалайнер при посадке вылетел за пределы аэропорта на шоссе

На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления.

خروج هواپیمای پرواز کاسپین از باند فرودگاه در # ماهشهر pic.twitter.com/qBZ4IFwZdz

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

خروج مسافران از هواپیمای کاسپین که امروز در # ماهشهر از باند خارج شد pic.twitter.com/r525WjehMG

— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 27, 2020

Отметим, что пассажирский самолет, разбившийся в понедельник в афганской провинции Газни, мог принадлежать иностранной авиакомпании.

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